Украина, НАТО, Сирия. Российский генерал пожаловался на "главные угрозы" у границ

Командующий войсками Южного военного округа России генерал армии Александр Дворников заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "Красная звезда", что главные угрозы для РФ – "расширение присутствия НАТО" около южных границ и "вероятность конфликта с Украиной".

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"Угрозами военной безопасности" он считает также и войну в Сирии.

"В зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье", – цитирует российского генерала газета ВС РФ.

Дворников командовал "сирийскими" войсками РФ с сентября 2015 года.

В сентябре 2016 года указом российского президента Владимира Путина его назначили командующим войсками Южного военного округа, в который государство-агрессор РФ включает территорию оккупированного Крыма.

Указом Путина в июне 2016 года ему присвоено звание Героя России.

В 2019 году Европейский союз ввел санкции против восьми россиян, которые причастны к захвату украинских моряков в нейтральных водах Черного моря. В список попал и Дворников.

Александр Матвиенко

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