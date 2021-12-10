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Украина, НАТО, Сирия. Российский генерал пожаловался на "главные угрозы" у границ

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 14:41
Украина, НАТО, Сирия. Российский генерал пожаловался на
Генерал Александр Дворников (крайний справа) (фото – EPA)

Командующий войсками Южного военного округа России генерал армии Александр Дворников заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "Красная звезда", что главные угрозы для РФ – "расширение присутствия НАТО" около южных границ и "вероятность конфликта с Украиной".

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"Угрозами военной безопасности" он считает также и войну в Сирии.

"В зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье", – цитирует российского генерала газета ВС РФ.

  • Дворников командовал "сирийскими" войсками РФ с сентября 2015 года.
  • В сентябре 2016 года указом российского президента Владимира Путина его назначили командующим войсками Южного военного округа, в который государство-агрессор РФ включает территорию оккупированного Крыма.
  • Указом Путина в июне 2016 года ему присвоено звание Героя России.
  • В 2019 году Европейский союз ввел санкции против восьми россиян, которые причастны к захвату украинских моряков в нейтральных водах Черного моря. В список попал и Дворников.
Александр Матвиенко
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агрессия России Сирия Донбасс нато оккупация Александр Дворников
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