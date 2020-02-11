Украина не будет назначать посла в России - МИД

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МИД Украины не планирует назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением ее агрессии против Украины. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Укринформа.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий, нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - сказано в сообщении.

Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью Российской газете заявил, что РФ готова снова обменяться послами с Украиной.

В опубликованном сегодня интервью агентству Интерфакс-Украина президент Владимир Зеленский заявил, что захват Украины может привести к внутреннем конфликту в России и ее распаду – именно этого боятся в Кремле.