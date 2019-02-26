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26.02.2019, 18:35

Украина обратилась в Гаагу из-за "живых щитов" при захвате Крыма

Украина обратилась в Гаагу из-за "живых щитов" при захвате Крыма - Фото
"Зеленые человечки" при захвате Крыма (фото - Moldnova.eu)

В суде прокуратура Крыма заявила, что оккупанты использовали гражданских, захватывая военные объекты на полуострове

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Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд сообщение об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории Крыма в 2014 году. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Согласно ст.8 Римского статута Международного уголовного суда такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений", - говорится в сообщении.

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Украина заявляет, что силы РФ умышленно перемещали людей к объектам ВСУ и находились за их спинами в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие. Речь идет о не менее 10 военных объектах с привлечением не менее 1 тысячи гражданских лиц.

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Карта преступлений с локациями, где Россия использовала "живые щиты" (прокуратура Крыма)

Такие "живые щиты" составляли четыре категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими, так и проукраинскими взглядами, лица, которых привезли с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители казачества и так называемой Крымской самообороны.

В ноябре прошлого года МИД направило в Международный арбитражный суд в Гааге документы по обстрелу российским спецназом украинских моряков и захвату кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе. 

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Теги: Россия, Украина, Крым, гаага, оккупация, живые щиты
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