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Украина обратилась в IMAX из-за кинотеатра в Крыму

Украина обратилась в IMAX из-за кинотеатра в Крыму - Фото
Фото: "Сатурн IMAX"
06.08.2019, 11:29

Украинские дипломаты считают, что работа ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX" может нарушать режим санкций

Украинское посольство в Канаде связалось с местными коллегами и филиалом компании IMAX в Торонто из-за деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX" на временно оккупированном Россией полуострове. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в комментарии Крым.Реалии.

Дипломат заявил, что Канада соблюдает режим санкций и не признаёт аннексию Крыма. Шевченко рассчитывает, что в Оттаве будут последовательны в своем решении.

"Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение санкционного режима подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - сообщил Шевченко.

Посольство Канады в Украине заявило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте "будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой".

По информации Крым.Реалии, ялтинский кинотеатр "Сатурн IMAX" показывает иностранные фильмы в формате ІMAX - несмотря на санкционный режим.

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