Украина обрушила российский бизнес экспорта оружия – Foreigh Policy

Планы России по экспорту своих вооружений рушатся из-за потерь российской армии в войне против Украины. Об этом говорится в статье Foreigh Policy.

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Как заявили представители Пентагона и разведки США, ожидается, что запланированная Кремлем крупная продажа оружия в Африку пострадает из-а полномасштабного вторжения России в Украину. Это лишает Кремль серьезного источника доходов.

Военные и разведка США считают, что серьезные потери Россией высокотехнологичной техники в Украине, в том числе сотен танков и вертолетов, приведут к значительному замедлению поставок оружия Кремля в Африку.

В свою очередь это может привести к началу доминирования на рынке Африки конкурентов России, таких как Китай и США.

По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится почти половина основного экспорта вооружений в Африку, в основном она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

"Мы ожидаем, что у них возникнут реальные проблемы с доставкой оборудования из-за того, что они теряют технику в Украине", – сказал высокопоставленный представитель американской разведки на условиях анонимности.

В Пентагоне видят серьезные последствия для оборонно-промышленной базы России из-за санкций США и Запада, которые уже подорвали способность Кремля пополнять запасы сложных деталей, таких как системы наведения и микрочипы, используемые в высокоточных боеприпасах.

В целом на Россию приходится около одной пятой мировых продаж оружия. Она имеет долгую историю поставок вертолетов, таких как Ми-17 и Ми-35, африканским клиентам для операций по борьбе с повстанцами. Эксперты говорят, что чиновники в африканских странах все больше беспокоятся о получении запчастей для систем советской эпохи, которые активно используются в Украине.

Россия зависит от оборонного экспорта, чтобы поддерживать производство и расходы на исследования и разработки для создания новых систем. При разработке истребителя Су-75 – возможной более дешевой альтернативы американскому F-35 – Россия искала клиента, такого как Объединенные Арабские Эмираты или Алжир, чтобы снизить затраты, прежде чем начать производство. Это имеет волновой эффект на усилия России по производству дорогих товаров для себя.

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Наталия Медведева

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