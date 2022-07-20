UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

4 пункта от Резникова. Рецепт для Запада, как покончить с государством-террористом Россией

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 12:01
4 пункта от Резникова. Рецепт для Запада, как покончить с государством-террористом Россией - Фото
Алексей Резников (скриншот видео ВВС Украина)

Министр обороны Алексей Резников изложил в своем блоге "рецепт" для демократического мира, как покончить с тотальной войной России против Украины и ее попытками установить мир, основанный на праве сильного, а не на международном праве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он перечислил предпосылки для такого нового строя:

→ международные институты вроде ООН и ОБСЕ доказали неспособность предупредить войну и не работают в нынешней ситуации;
→ новый порядок может быть привлекателен для других тиранов;
→ демократический мир медленный в своих реакциях.

"Если мы все хотим жить в безопасном мире, нет другого варианта, чем остановить террористов. И привлечь их к ответственности через спецтрибунал. Лучше это сделать в Украине сейчас, чем у новой Берлинской стены", – обратился он к миру.

Сделал министр это перед сегодняшней, четвертой встречей антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".

Читайте также: У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать

Рецепт от Резникова заключается в следующем:

1) Не нужно бояться.

Россию нужно победить на поле боя, и Украина доказала, что это возможно. Но ей нужно оружие – "быстро и в достаточном количестве": ПВО/ПРО, дальнобойная артиллерия, в том числе РСЗО США, ПКР, бронетехника и авиация.

2) Нельзя зависеть от террориста.

Нужно приучить себя действовать, когда террорист изолирован. Пока Россией управляют с помощью страха, идея Запада вовлечь ее во взаимодействие не работает. "Элиты" разных государств зависят от РФ и, "такое впечатление, стали жертвами стокгольмского синдрома". Нужно уничтожать российскую паутину дезинформации и политического влияния. Отказаться от российских энергоносителей.

3) Нужно лишить террориста ресурсов.

Нужно ужесточить санкции и исключить их обход: без ресурсов Кремль сможет терроризировать только свое население, "и то недолго". Именно поэтому крайне важно признать Россию государством-спонсором терроризма.

4) Нужно приступать к диалогу об основах нового миропорядка.

Мир должен реагировать на нарушение правил в течение 24 часов, тогда агрессия не будет иметь смысла.

"Мы призываем прислушаться к Украине и действовать сейчас. Потому что мы предупреждали наших партнеров обо всем происходящем", – резюмировал глава Минобороны.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников санкции война терроризм военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 