4 пункта от Резникова. Рецепт для Запада, как покончить с государством-террористом Россией
Министр обороны Алексей Резников изложил в своем блоге "рецепт" для демократического мира, как покончить с тотальной войной России против Украины и ее попытками установить мир, основанный на праве сильного, а не на международном праве.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он перечислил предпосылки для такого нового строя:
→ международные институты вроде ООН и ОБСЕ доказали неспособность предупредить войну и не работают в нынешней ситуации;
→ новый порядок может быть привлекателен для других тиранов;
→ демократический мир медленный в своих реакциях.
"Если мы все хотим жить в безопасном мире, нет другого варианта, чем остановить террористов. И привлечь их к ответственности через спецтрибунал. Лучше это сделать в Украине сейчас, чем у новой Берлинской стены", – обратился он к миру.
Сделал министр это перед сегодняшней, четвертой встречей антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".
Читайте также: У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать
Рецепт от Резникова заключается в следующем:
1) Не нужно бояться.
Россию нужно победить на поле боя, и Украина доказала, что это возможно. Но ей нужно оружие – "быстро и в достаточном количестве": ПВО/ПРО, дальнобойная артиллерия, в том числе РСЗО США, ПКР, бронетехника и авиация.
2) Нельзя зависеть от террориста.
Нужно приучить себя действовать, когда террорист изолирован. Пока Россией управляют с помощью страха, идея Запада вовлечь ее во взаимодействие не работает. "Элиты" разных государств зависят от РФ и, "такое впечатление, стали жертвами стокгольмского синдрома". Нужно уничтожать российскую паутину дезинформации и политического влияния. Отказаться от российских энергоносителей.
3) Нужно лишить террориста ресурсов.
Нужно ужесточить санкции и исключить их обход: без ресурсов Кремль сможет терроризировать только свое население, "и то недолго". Именно поэтому крайне важно признать Россию государством-спонсором терроризма.
4) Нужно приступать к диалогу об основах нового миропорядка.
Мир должен реагировать на нарушение правил в течение 24 часов, тогда агрессия не будет иметь смысла.
"Мы призываем прислушаться к Украине и действовать сейчас. Потому что мы предупреждали наших партнеров обо всем происходящем", – резюмировал глава Минобороны.
- Вчера, 19 июля, Резников заявил, что для обороны Украине нужно как минимум 50 установок M142 и M270, а для наступления — 100.
- Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют эти системы для ударов по складам и штабам в тылу россиян.
Комментарии