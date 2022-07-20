4 пункта от Резникова. Рецепт для Запада, как покончить с государством-террористом Россией

Министр обороны Алексей Резников изложил в своем блоге "рецепт" для демократического мира, как покончить с тотальной войной России против Украины и ее попытками установить мир, основанный на праве сильного, а не на международном праве.

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Он перечислил предпосылки для такого нового строя:

→ международные институты вроде ООН и ОБСЕ доказали неспособность предупредить войну и не работают в нынешней ситуации;

→ новый порядок может быть привлекателен для других тиранов;

→ демократический мир медленный в своих реакциях.

"Если мы все хотим жить в безопасном мире, нет другого варианта, чем остановить террористов. И привлечь их к ответственности через спецтрибунал. Лучше это сделать в Украине сейчас, чем у новой Берлинской стены", – обратился он к миру.

Сделал министр это перед сегодняшней, четвертой встречей антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".

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Рецепт от Резникова заключается в следующем:

1) Не нужно бояться.

Россию нужно победить на поле боя, и Украина доказала, что это возможно. Но ей нужно оружие – "быстро и в достаточном количестве": ПВО/ПРО, дальнобойная артиллерия, в том числе РСЗО США, ПКР, бронетехника и авиация.

2) Нельзя зависеть от террориста.

Нужно приучить себя действовать, когда террорист изолирован. Пока Россией управляют с помощью страха, идея Запада вовлечь ее во взаимодействие не работает. "Элиты" разных государств зависят от РФ и, "такое впечатление, стали жертвами стокгольмского синдрома". Нужно уничтожать российскую паутину дезинформации и политического влияния. Отказаться от российских энергоносителей.

3) Нужно лишить террориста ресурсов.

Нужно ужесточить санкции и исключить их обход: без ресурсов Кремль сможет терроризировать только свое население, "и то недолго". Именно поэтому крайне важно признать Россию государством-спонсором терроризма.

4) Нужно приступать к диалогу об основах нового миропорядка.

Мир должен реагировать на нарушение правил в течение 24 часов, тогда агрессия не будет иметь смысла.

"Мы призываем прислушаться к Украине и действовать сейчас. Потому что мы предупреждали наших партнеров обо всем происходящем", – резюмировал глава Минобороны.

Евгений Пилипенко

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