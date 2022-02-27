Украина официально направила иск против России в Гаагу
27.02.2022, 12:58
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге за новое нападение на украинскую территорию. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – заявил украинский лидер.
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