Украина официально направила иск против России в Гаагу

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге за новое нападение на украинскую территорию. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – заявил украинский лидер.

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Марк Сировой

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