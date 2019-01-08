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08.01.2019, 09:09

Украина остается главной целью информвойны России: исследование

Украина остается главной целью информвойны России: исследование - Фото
Фото: euvsdisinfo.eu

По данным ресурса "EU vs Disinformation", кремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в РФ, Украине и третьих странах, включая запад

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В 2018 году Украина фигурировала в 461 из тысячи случаев дезинформации в российских пропагандистских СМИ.  Таковы данные исследования EU vs Disinformation (ЕС против дезинформации).

В сообщении подчеркивается, что прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в России, Украине и третьих странах, включая запад. "Внутренней аудитории РФ показывают сообщения, направленные на дегуманизацию украинцев, и представляют украинскую власть современными последователями нацизма", - говорится в сообщении.

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Специалисты отмечают, что чаще всего пропагандистские СМИ страны-агрессора РФ врут об Украине. Речь идет о том, что именно Украина якобы "виновата" в гибридной войне с Россией и катастрофе рейса MH17 во временно оккупированном Донбассе.

Отдельный блок дезинформации СМИ России направлен на представление событий о Революции достоинства.

Например, приводится интервью на Первом канале, когда в сюжете, посвященном годовщине Революции достоинства в Украине, в качестве украинца из Кривого Рога, который жалуется на плохую жизнь после Майдана, использовали белоруса. 

"Спустя 5 лет с начала военного конфликта использование Кремлем информационного оружия против Украины не сократилось: в сообщениях прокремлевских СМИ информация об Украине все еще подается наиболее искаженной", - подчеркивается в сообщении.

7 декабря 2018 года российский блогер Илья Варламов выяснил, что в РФ Первый канал выдал белоруса за нищего украинца.

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Теги: война в донбассе, пропаганда, росСМИ
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