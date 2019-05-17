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17.05.2019, 08:45

Украина осталась без посла в Финляндии: названа причина

Украина осталась без посла в Финляндии: названа причина - Фото
Андрей Олефиров (фото - facebook.com/andrii.olefirov)

Украинский дипломат Андрей Олефиров, который представлял МИД в Хельсинки, был госпитализирован и, таким образом, не сможет выполнять свои обязанности

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Уволен посол Украины в Финлянди и Исландии Андрей Олефиров: соответствующий указ подписал действующий президент Петр Порошенко.

Как уточнил у себя в Twitter спикер МИД Андрей Заяц, Олефиров в течение последних месяцев проходил лечение от неназванной болезни, однако недавно был госпитализирован в Хельсинки.

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"К сожалению, он не может выполнять должностные обязанности. Следовательно, президент Украины принял его отставку", - пояснил он.

Другим вчерашним указом Порошенко назначил послом в Таджикистане Василия Серватюка.

20 мая у американского посла Мари Йованович будет последний рабочий день в Киеве.

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Теги: Василий Серватюк, увольнение, Исландия, Финляндия, назначение, посол, таджикистан, Андрей Олефиров
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