Украина осталась без посла в Финляндии: названа причина

Уволен посол Украины в Финлянди и Исландии Андрей Олефиров: соответствующий указ подписал действующий президент Петр Порошенко.
Как уточнил у себя в Twitter спикер МИД Андрей Заяц, Олефиров в течение последних месяцев проходил лечение от неназванной болезни, однако недавно был госпитализирован в Хельсинки.
"К сожалению, он не может выполнять должностные обязанности. Следовательно, президент Украины принял его отставку", - пояснил он.
Другим вчерашним указом Порошенко назначил послом в Таджикистане Василия Серватюка.
20 мая у американского посла Мари Йованович будет последний рабочий день в Киеве.