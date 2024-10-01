Украина осудила обстрелы Израиля и призвала к миру в Ливане

Операция Израиля в Ливане (Фото: EPA)

Украина прокомментировала наземную операцию Израиля на территории Ливана. В Министерстве иностранных дел призвали обе стороны воздержаться от масштабной войны.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В МИД отметили, что Украина "с тревогой" следит за развитием событий в Ливане после объявления о проведении Израилем "ограниченной наземной сухопутной" операции. Однако "решительно осуждает" обстрелы Израиля со стороны Хезболлы и призывает стороны конфликта к "максимальному воздержанию", чтобы ситуация не переросла в масштабную региональную войну.

Кроме этого, как утверждают в МИД, особенно Украина обеспокоена ростом количества беженцев в Ливане, которые были вынуждены покинуть дома из-за "длительного военного конфликта". В МИД добавили, что нужно как можно скорее прекратить конфликт.

"Критически важно избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права. Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и преуспевающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", — говорится в заявлении МИД.