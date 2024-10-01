Украина осудила обстрелы Израиля и призвала к миру в Ливане
Украина прокомментировала наземную операцию Израиля на территории Ливана. В Министерстве иностранных дел призвали обе стороны воздержаться от масштабной войны.
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В МИД отметили, что Украина "с тревогой" следит за развитием событий в Ливане после объявления о проведении Израилем "ограниченной наземной сухопутной" операции. Однако "решительно осуждает" обстрелы Израиля со стороны Хезболлы и призывает стороны конфликта к "максимальному воздержанию", чтобы ситуация не переросла в масштабную региональную войну.
Кроме этого, как утверждают в МИД, особенно Украина обеспокоена ростом количества беженцев в Ливане, которые были вынуждены покинуть дома из-за "длительного военного конфликта". В МИД добавили, что нужно как можно скорее прекратить конфликт.
"Критически важно избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права. Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и преуспевающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", — говорится в заявлении МИД.
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом Доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.
- Объединенные Эмираты поддержали Ливан и выделили $100 млн в помощь. В то же время в ООН призвали мировое сообщество прекратить эскалацию боевых действий.