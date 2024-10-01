Україна засудила обстріли Ізраїлю та закликала до миру в Лівані
Україна прокоментувала наземну операцію Ізраїлю на території Лівану. В Міністерстві закордонних справ закликали обидві сторони утриматися від масштабної війни.
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В МЗС зазначили, що Україна "з тривогою" стежить за розвитком подій у Лівані після оголошення про проведення Ізраїлем "обмеженої наземної сухопутної" операції. Проте "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку Хезболли та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості", щоб ситуація не переросла у масштабну регіональну війну.
Окрім цього, як стверджують у МЗС, особливо Україна занепокоєна зростанням кількості біженців у Лівані, які були змушені залишити домівки через "тривалий воєнний конфлікт". У МЗС додали, що треба якомога швидше припинити конфлікт.
"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайшвидше покласти край насильству в регіоні. Мирний та успішний Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", — йдеться в заяві МЗС.
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- У Білому Домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.
- Об'єднані Емірати підтримали Ліван та виділили $100 млн на допомогу. Водночас в ООН закликали світову спільноту припинити ескалацію бойових дій.