Україна засудила обстріли Ізраїлю та закликала до миру в Лівані

Операція Ізраїлю в Лівані (Фото: EPA)

Україна прокоментувала наземну операцію Ізраїлю на території Лівану. В Міністерстві закордонних справ закликали обидві сторони утриматися від масштабної війни.

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В МЗС зазначили, що Україна "з тривогою" стежить за розвитком подій у Лівані після оголошення про проведення Ізраїлем "обмеженої наземної сухопутної" операції. Проте "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку Хезболли та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості", щоб ситуація не переросла у масштабну регіональну війну.

Окрім цього, як стверджують у МЗС, особливо Україна занепокоєна зростанням кількості біженців у Лівані, які були змушені залишити домівки через "тривалий воєнний конфлікт". У МЗС додали, що треба якомога швидше припинити конфлікт.

"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайшвидше покласти край насильству в регіоні. Мирний та успішний Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", — йдеться в заяві МЗС.