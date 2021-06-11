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Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне

11.06.2021, 21:01
Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

Сегодня, 11 июня, Украина сделала важный шаг к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, США. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

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Как отмечается, посол Украины в США Оксана Маркарова подписала договор на аренду помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение Украины в США.

"Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. Юг Америки имеет большую и активную украинскую общину, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства", – говорится в сообщении посольства.

СПРАВКА. Посольство Украины в США находится в Вашингтоне. В разных американских городах есть  девять почетных консульств.
США признали Украину как независимое государство 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 3 января 1992-го. 31 декабря 1992-го правительство приобрело здание в Вашингтоне для размещения в нем посольства Украины. Первым послом Украины в США стал Олег Билорус.
Наталия Медведева
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генеральное консульство хьюстон Оксана Маркарова
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