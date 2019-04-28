Украина отправит военных на крупнейшие учения НАТО в Эстонии

Иллюстративное фото (пресс-служба Минобороны)

В Эстонии в понедельник, 29 апреля, стартуют крупнейшие военные учения "Весенний шторм" под эгидой НАТО. Планируется, что участие в учениях примут 9000 военных из 13 стран, в том числе, военные из Украины, сообщает Зеркало недели.

В ходе учений, которые продлятся до 17 мая, будут задействованы сотни подразделений, в том числе, бронетехника, пехота и танки.

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Активная фаза учений пройдет со 2 по 10 мая с участием боевых кораблей ВМС Эстонии и союзников в портах Таллина и уезда Ляэне-Вирумаа. В воздухе будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk.

Планируется, что в этом году в "Весеннем шторме" примут участие представители сил обороны США, Бельгии, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Германии, Финляндии, Украины, Великобритании и Эстонии. В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

8 апреля Россия вывела разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота РФ в связи с учениями кораблей НАТО и союзников в Черном море.