Учения НАТО. РФ вывела в Черное море ударные корабли и Бастионы

Фото: скриншот с видео

Сегодня, 8 апреля, Россия вывела разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота РФ в связи с учениями кораблей НАТО и союзников в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами Бастион и Бал, самолетами морской авиации", - заявили военные РФ.

Реклама

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что "контролируют действия кораблей НАТО" для быстрого реагирования на возможные "нештатные ситуации".

5 апреля в Черном море стартовали одни из крупнейших многонациональных учений НАТО "Морской щит-2019" ("Sea Shield 19"), в которых участвуют корабли ВМС Украины. Маневры продлятся до 13 апреля. В Минобороны Румынии уточнили, что сценарий учений является вымышленным и направлен на планирование и проведение операции по реагированию на симметричные и асимметричные угрозы.

Читайте также: Российские корабли провели ракетные стрельбы в Черном море