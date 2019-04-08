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08.04.2019, 13:29

Учения НАТО. РФ вывела в Черное море ударные корабли и Бастионы

Учения НАТО. РФ вывела в Черное море ударные корабли и Бастионы - Фото
Фото: скриншот с видео

В Минобороны РФ готовятся реагировать на "нештатные ситуации" во время учений НАТО в Черном море

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Сегодня, 8 апреля, Россия вывела разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота РФ в связи с учениями кораблей НАТО и союзников в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами Бастион и Бал, самолетами морской авиации", - заявили военные РФ.

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В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что "контролируют действия кораблей НАТО" для быстрого реагирования на возможные "нештатные ситуации".

5 апреля в Черном море стартовали одни из крупнейших многонациональных учений НАТО "Морской щит-2019" ("Sea Shield 19"), в которых участвуют корабли ВМС Украины. Маневры продлятся до 13 апреля. В Минобороны Румынии уточнили, что сценарий учений является вымышленным и направлен на планирование и проведение операции по реагированию на симметричные и асимметричные угрозы.

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Теги: Россия, нато, учения, черное море, авиация, бастион
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