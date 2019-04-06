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06.04.2019, 12:25

Российские корабли провели ракетные стрельбы в Черном море

Российские корабли провели ракетные стрельбы в Черном море - Фото
Фото: EPA

Отряд кораблей ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря, но официально об этом не сообщается

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Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кроме ракетных катеров "Ивановец" и Р-60, которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

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При этом официально страна-агрессор об учениях не сообщает.

Подконтрольные Кремлю "власти" окупированого Крыма намерены передать Севастопольский морской порт в собственность России.

Вчера, 5 апреля, в Черном море стартовали масштабные многонациональные учения Украины и стран НАТО "Морской щит-2019" (Sea Shield 19). В них принимают участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции при участии 2200 военных. В ходе учений будут выполняться боевые задания в Черноморском регионе.

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Теги: учения, вмф рф, черное море
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