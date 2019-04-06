Оккупанты решили передать Севморпорт в собственность России

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Подконтрольные Кремлю "власти" окупированого Крыма намерены передать Севастопольский морской порт в собственность России. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Совещание по вопросу передачи имущественного комплекса Севморпорта стране-агрессору уже состоялось в Москве по поручению президента страны-агрессора Владимира Путина.

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Передать Севморпорт в собственность России предложил так называемый мэр Севастополя Дмитрий Овсянников. Он признал, что Севморпорт терпит убытки в связи с санкциями и сокращением грузоперевалки.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе оккупированного Крыма. Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

Вчера, 5 апреля, в Черном море стартовали масштабные многонациональные учения Украины и стран НАТО "Морской щит-2019" (Sea Shield 19). В них принимают участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции при участии 2200 военных. В ходе учений будут выполняться боевые задания в Черноморском регионе.