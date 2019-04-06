Противолодочынй самолет США провел разведку у берегов Крыма

Фото: EPA

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе оккупированного Россией Крыма. Об этом авиационный ресурс PlaneRadar сообщает в Twitter.

Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

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Вчера, 5 апреля, в Черном море стартовали масштабные многонациональные учения Украины и стран НАТО "Морской щит-2019" (Sea Shield 19). В них принимают участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции при участии 2200 военных. В ходе учений будут выполняться боевые задания в Черноморском регионе.

Эти учения - одни из самых масштабных для Альянса.

Украинский ракетный катер "Прилуки" вместе с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" вчера выполнили в Черном море совместные практические артиллерийские стрельбы.

29 марта стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США осуществил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российской гибридной армией Донбассе и пвобережья Крыма.