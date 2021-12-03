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Украина отстает с оборонзаказом. Резников сказал, что делать и кто виноват

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 12:30
Украина отстает с оборонзаказом. Резников сказал, что делать и кто виноват - Фото
Алексей Резников (Фото - пресс-служба президента)

Минобороны отстает с государственным оборонным заказом – на 1 декабря он выполнен на 85%, сказал министр обороны Алексей Резников на "правительственном часе" в Верховной Раде.

Он сообщил, что из запланированных 23,1 млрд грн оборонного заказа пошли в дело 19,5 млрд. Остальное, по его словам, постараются наверстать за четыре недели.

Вынужденное удвоение темпов министр объяснил тем, что "это был первый год действия нового закона об оборонных закупках, не хватало необходимых подзаконных актов". Почему эти подзаконные акты не были своевременно приняты, министр не пояснил.

"Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота", – также сказал он.

Сергей Бережной
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верховная рада Министерство обороны Украины Алексей Резников оборонный заказ гособоронзаказ
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