Украина отстает с оборонзаказом. Резников сказал, что делать и кто виноват

Минобороны отстает с государственным оборонным заказом – на 1 декабря он выполнен на 85%, сказал министр обороны Алексей Резников на "правительственном часе" в Верховной Раде.

Он сообщил, что из запланированных 23,1 млрд грн оборонного заказа пошли в дело 19,5 млрд. Остальное, по его словам, постараются наверстать за четыре недели.

Вынужденное удвоение темпов министр объяснил тем, что "это был первый год действия нового закона об оборонных закупках, не хватало необходимых подзаконных актов". Почему эти подзаконные акты не были своевременно приняты, министр не пояснил.

"Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота", – также сказал он.

В 2020 году несколько государственных оборонных предприятий пожаловались в Кабмин на отсутствие финансирования засекреченных военных проектов оборонного заказа.

Гособоронзаказ в 2020 году составлял почти 26 млрд грн. В ноябре секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Минэкономики и Минобороны в неудовлетворительном выполнении ГОЗ.

В марте 2021 года Владимир Зеленский подписал решение СНБО об основных показателях гособоронзаказа на 2021 год.

4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.

Сергей Бережной

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