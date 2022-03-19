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Украина – первая в мире, кто судится согласно Конвенции о финансировании терроризма – МИД

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 16:51
Украина – первая в мире, кто судится согласно Конвенции о финансировании терроризма – МИД - Фото
Эмине Джапарова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о том, что Украина – первое государство в мире, которое судится по Конвенции по финансировании терроризма. В случае победы в этом деле Россию признают государством-террористом. 

Также Украина стала вторым государством в мире, которое судится согласно Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первой была Грузия, суд не был успешным.

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По словам Джапаровой, за результатами рассмотрения этого дела следят международные юристы со всего мира и юристы большого круга государств-участников. Заместительница министра иностранных дел подчеркнула, что у Украины уже есть определенные победы в международных судах.

"Первая победа была 8 февраля 2019, когда Международный суд ООН признал свою юрисдикцию и перешел к рассмотрению дела по существу. Впервые российская федерация должна объяснять свои преступления, это вопрос репутационных потерь", – подчеркнула заместительница министра

Для того, чтобы Международный суд ООН смог рассматривать подобные заявления, необходимо согласие двух сторон, на что Россия не пойдет, считает Джапарова. 

"Поэтому Украина начала анализировать многосторонние договоры и среди существующих возможностей выделила два документа – Конвенцию противодействия всем формам расовой дискриминации и Конвенцию о борьбе с национальным терроризмом. Россия нарушает положения этих двух документов. Все отражено в украинских отчетах, которые мы представляем в ООН", – заместительница министра иностранных дел. 

Анна Чуданова
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