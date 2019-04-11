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11.04.2019, 15:28

Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2023 году – Порошенко

Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2023 году – Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Президент уточнил, что для подачи заявки нужно выполнить ряд требований

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Украина планирует подготовить условия для того, чтобы подать заявку на членство в Европейском Союзе в 2023 году, заявил президент Петр Порошенко во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

Президент уточнил, что для подачи заявки нужно обеспечить успешное выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и отвечать определенным критериям.

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Порошенко подчеркнул, что, по его мнению, только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно гарантирует Украине независимость. Референдум о вступлении в НАТО, добавил президент, будет проводиться тогда, когда будут готовы соответствующие изменения в Конституцию и когда страна подготовится.

Ранее Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике. 

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Теги: Петр Порошенко, европейский союз, членство
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