Украина получила 32 000 обращений по поиску российских военных – МВД

Украина получила около 32 000 обращений от людей из РФ, которые ищут российских военных. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

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По его словам, сейчас обращения не являются какими-то массовыми, основная их часть была в начале марта.

"Где-то 12 000 обращений – может даже больше – мы получили на нашу линию доверия, которая была создана как раз для российских граждан. И около 20 000 обращений мы получили в специальном боте от Telegram-канала "Ищи своих"", – сказал Андрусив.

Он рассказал, что при обращении россияне оставляют контакты и данные своих солдат, мужей, сыновей, которых ищут.

По его словам, у родственников российских военных нет никакой информации и они понимают, что им врут.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 25 500 российских оккупантов.

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Марк Сировой

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