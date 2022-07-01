Украина получила грант от Германии на миллиард евро

В госбюджет Украины поступил грант Германии в сумме 1 млрд евро. Средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для денег стран-доноров в помощь Украине.

Всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Сегодня Норвегия пообещала выделить один миллиард евро для поддержки Украины.

Вадим Ребрина

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