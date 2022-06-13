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Украина получит от литовцев 110 антидроновых пушек "Убийца орков"

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 19:54
Украина получит от литовцев 110 антидроновых пушек
Фото: twitter.com/AndriusTapinas

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас сообщил, что для Украины купили 110 мощных антидроновых пушек EDM4S общей стоимостью €1,5 млн. Об этом он написал в Twitter.

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"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных антидроновых пушек литовского производства – EDM4S Sky wipers", – написал Тапинас.

По его словам, пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями.

"И мы назвали их: "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин одобрил бы", – отметил журналист.

  • Ранее Тапинас собрал 5 млн евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины.
Вадим Ребрина
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БПЛА литва андрюс тапинас
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