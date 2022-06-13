Украина получит от литовцев 110 антидроновых пушек "Убийца орков"
13.06.2022, 19:54
Фото: twitter.com/AndriusTapinas
Литовский телеведущий Андрюс Тапинас сообщил, что для Украины купили 110 мощных антидроновых пушек EDM4S общей стоимостью €1,5 млн. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных антидроновых пушек литовского производства – EDM4S Sky wipers", – написал Тапинас.
По его словам, пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями.
"И мы назвали их: "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин одобрил бы", – отметил журналист.
- Ранее Тапинас собрал 5 млн евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии