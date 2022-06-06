Украина предлагает ввести санкции против 100 000 россиян

Международная рабочая группа Ермака-Макфола относительно санкций против России представила Дорожную карту индивидуальных санкций. В ней предлагается ввести санкции против 100 000 человек.

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"Мы предлагаем механизм, благодаря которому задержка отставки или публичного осуждения политики Кремля будет дорого стоить", — говорится в документе.

Сначала НАПК должен обнародовать список лиц, отвечающих критериям санкций и поделиться им с правительствами стран, готовых ввести эти санкции. Они должны заявить: мы вводим санкции против этих лиц с определенной даты.

До этой даты у человека будет время публично осудить политику Кремля, уволиться с должности, передать часть своего состояния в Фонд реконструкции Украины и т.д. Тогда санкции против него вводить не будут.

"Если индивидуальные санкции будут введены против всех групп, предложенных в этом документе, это охватит 100 000 человек, что составляет самое большое количество индивидуальных санкций в истории. Хотя это количество составляет менее 0,1% населения России, оно затрагивает большую часть именно того тонкого слоя российского общества, представляющего российскую элиту и состоятельных", — говорится в дорожной карте.

Предложены такие категории подсанкционных лиц (в порядке приоритетности): олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей.

Также предлагается рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов. Группа предлагает отстранить их от любых международных соревнований.

По мнению экспертов группы, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это Владимир Потанин, владелец Норильского никеля и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец Трансмашхолдинга и других крупных активов, Искандер Махмудов, являющийся совладельцем компаний Трансойл, Трансмашхолдинг и т.д.

План Украины предусматривает увеличение санкционных списков в десятки раз. Например, санкционный список ЕС против России после введения шестого пакета насчитывает только 1175 россиян и их пособников (не считая беларусов, идущих отдельным списком).

Андрей Водяный

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