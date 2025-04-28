Украина предложила Европе помощь с блекаутами
Герман Галущенко (Фото: Минэнерго)

Украина предложила странам Европы помощь в борьбе с массовыми блекаутами, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Украина готова помочь в возобновлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе", – написал чиновник.

По словам Галущенко, Украина готова поделиться знаниями и опытом, полученными, в том числе за время систематических атак России по энергетической инфраструктуре.

Министр отметил, что страна благодарна государствам Евросоюза за поддержку и "всегда готова оказать помощь".

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