Украина предложила Европе помощь с блекаутами
Украина предложила странам Европы помощь в борьбе с массовыми блекаутами, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.
"Украина готова помочь в возобновлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе", – написал чиновник.
По словам Галущенко, Украина готова поделиться знаниями и опытом, полученными, в том числе за время систематических атак России по энергетической инфраструктуре.
Министр отметил, что страна благодарна государствам Евросоюза за поддержку и "всегда готова оказать помощь".
- 28 апреля около 12 часов дня по местному времени на Пиренейском полуострове произошло массовое отключение электроэнергии.
- Блэкауты коснулись Португалии, материковой части Испании, Андорры и южных районов Франции.
- Испанская частично государственная корпорация Red Eléctrica через два часа после начала блэкаутов заявила, что отключение электроэнергии является "исключительным и абсолютно экстраординарным" и что на его устранение потребуется от шести до десяти часов.