Украина предложила Европе помощь с блекаутами

Глава Минэнерго заявил, что страна готова поделиться знаниями и опытом, полученными, в том числе за время систематических атак оккупантов

Герман Галущенко (Фото: Минэнерго)

Украина предложила странам Европы помощь в борьбе с массовыми блекаутами, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Украина готова помочь в возобновлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе", – написал чиновник.

По словам Галущенко, Украина готова поделиться знаниями и опытом, полученными, в том числе за время систематических атак России по энергетической инфраструктуре.

Министр отметил, что страна благодарна государствам Евросоюза за поддержку и "всегда готова оказать помощь".

28 апреля около 12 часов дня по местному времени на Пиренейском полуострове произошло массовое отключение электроэнергии.

Блэкауты коснулись Португалии, материковой части Испании, Андорры и южных районов Франции.

Испанская частично государственная корпорация Red Eléctrica через два часа после начала блэкаутов заявила, что отключение электроэнергии является "исключительным и абсолютно экстраординарным" и что на его устранение потребуется от шести до десяти часов.