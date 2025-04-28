Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами
Україна запропонувала країнам Європи допомогу у боротьбі з масовими блекаутами, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
"Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів і союзників у Європі", – написав чиновник.
За словами Галущенка, Україна готова поділитися знаннями й досвідом, отриманими, зокрема за час систематичних атак Росії по енергетичній інфраструктурі.
Міністр зауважив, що країна вдячна державам Євросоюзу за підтримку й "завжди готова надати допомогу".
- 28 квітня близько 12 години дня за місцевим часом на Піренейському півострові сталося масове відключення електроенергії.
- Блекаути зачепили Португалію, материкову частину Іспанії, Андорру та південні райони Франції.
- Іспанська частково державна корпорація Red Eléctrica через дві години після початку блекаутів заявила, що відключення електроенергії є "винятковим й абсолютно екстраординарним" і що на його усунення знадобиться від шести до десяти годин.