Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами

Голова Міненерго заявив, що країна готова поділитися знаннями й досвідом, отриманими, зокрема за час систематичних атак окупантів

Герман Галущенко (Фото: Міненерго)

Україна запропонувала країнам Європи допомогу у боротьбі з масовими блекаутами, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів і союзників у Європі", – написав чиновник.

За словами Галущенка, Україна готова поділитися знаннями й досвідом, отриманими, зокрема за час систематичних атак Росії по енергетичній інфраструктурі.

Міністр зауважив, що країна вдячна державам Євросоюзу за підтримку й "завжди готова надати допомогу".