Украина продлила санкции против граждан Йемена: кто в списке
Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции против лидеров йеменских хуситов до 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
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Санкции запрещают въезд в Украину группе хуситов из списка СНБО. Они также блокируют их финансовые активы и экономические ресурсы на территории Украины.
Санкции СНБО против группы граждан Йемена ежегодно продлеваются с 2014 года из-за длительного военного конфликта в стране.
В списке СНБО три лидера хуситов: Абдула Малик Аль-Хуси, Абд Аль-Халик Аль-Хути и Абдалла Яхью Аль-Хакима. Также санкции введены против бывшего дипломата Ахмеда Али Абдалла Салеха, его отца бывшего президента Йеменской Республики Али Абдалла Салеха и Султана Салеха Аида Забина – директора департамента уголовного розыска в Сане, столице Йемена.
В резолюции Совбеза ООН №2564 указано, что эти люди "угрожают миру, безопасности и стабильности Йемена" и причастны к нарушению международного права и прав человека в регионе.
- В марте 2021 года йеменские хуситы атаковали в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающие заводы крупнейшего в мире производителя нефти Saudi Aramco. Атаку совершили с помощью дронов и баллистических ракет.
- В мае сообщалось, что в Йемене идут ожесточенные бои за город Мариб между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. За два дня погибли 90 человек.
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