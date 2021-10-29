Украина продлила санкции против граждан Йемена: кто в списке

Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции против лидеров йеменских хуситов до 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

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Санкции запрещают въезд в Украину группе хуситов из списка СНБО. Они также блокируют их финансовые активы и экономические ресурсы на территории Украины.

Санкции СНБО против группы граждан Йемена ежегодно продлеваются с 2014 года из-за длительного военного конфликта в стране.

В списке СНБО три лидера хуситов: Абдула Малик Аль-Хуси, Абд Аль-Халик Аль-Хути и Абдалла Яхью Аль-Хакима. Также санкции введены против бывшего дипломата Ахмеда Али Абдалла Салеха, его отца бывшего президента Йеменской Республики Али Абдалла Салеха и Султана Салеха Аида Забина – директора департамента уголовного розыска в Сане, столице Йемена.

В резолюции Совбеза ООН №2564 указано, что эти люди "угрожают миру, безопасности и стабильности Йемена" и причастны к нарушению международного права и прав человека в регионе.

СПРАВКА. Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. На данный момент, хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. На данный момент, хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters называет конфликт "марионеточной войной" между Саудовской Аравией и Ираном.

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Елизавета Кумбер

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