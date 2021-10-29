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Разумков об ошибках в санкциях СНБО: На заседании по списку не проходили, сразу голосовали

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 10:22
Разумков об ошибках в санкциях СНБО: На заседании по списку не проходили, сразу голосовали - Фото
Дмитрий Разумков (фото - пресс-служба Верховной Рады)

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал ошибки в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны и заявление главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о "продаже" ошибок. По словам бывшего спикера, на заседании СНБО даже не рассматривались персоналии – за список сразу голосовали. Об этом он сказал в интервью на канале Украина 24.

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Разумков назвал "бредом" заявление Арахамии о том, что за допущение ошибки в санкционном списке предлагали от $100 000 до $300 000. Он объяснил, что список готовился Министерство внутренних дел или Службой безопасности Украины, после чего СНБО подготавливал материалы к рассмотрению, потом они попадали на заседание, а там, по словам Разумкова, за список сразу голосовали без рассмотрения.

"Я, например, предлагал: давайте посмотрим по персоналиям, там стопка бумаг. Нет – голосуем. Никто не проходил ни ни по этом 108, ни по другим (внесенным в список, – ред.)", – заявил Разумков.

После заседания СНБО, как отметил экс-спикер, санкции вводились президентом Владимиром Зеленским, и указ готовил Офис президента.

"Знаете, скажу по-русски, неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Потому в данном случае давайте четко говорить, кто готовил материалы, которые пошли на указ, и кто его подписал", – сказал Разумков.

По словам экс-спикера, он "много чего слышал" по поводу коррупционной составляющей в СНБО или где-то еще, но этим должны заниматься правоохранительные органы. "Главное, чтобы потом члены СНБО в санкции не попали", – добавил Разумков.

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Оксана Житнюк
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санкции ошибка вор в законе снбо Дмитрий Разумков
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