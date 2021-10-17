Вспомнили про Авакова. У Зеленского проверяют ошибку с "ворами в законе" в списке СНБО

Офис президента проверяет, как при министре внутренних дел Арсене Авакове в санкционный список "воров в законе" Совет нацбезопасности и обороны ошибочно включил более 100 человек. Об этом в комментарии DW заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Он отметил, что нарушения при составлении списка "воров в законе" были допущены при Авакове. При этом Подоляк призвал отказаться "от спекулятивных оценок" санкционных решений.

"В данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", – сказал он.

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

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Марк Сировой

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