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Вспомнили про Авакова. У Зеленского проверяют ошибку с "ворами в законе" в списке СНБО

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 09:49
Вспомнили про Авакова. У Зеленского проверяют ошибку с
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Офис президента проверяет, как при министре внутренних дел Арсене Авакове в санкционный список "воров в законе" Совет нацбезопасности и обороны ошибочно включил более 100 человек. Об этом в комментарии DW заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Он отметил, что нарушения при составлении списка "воров в законе" были допущены при Авакове. При этом Подоляк призвал отказаться "от спекулятивных оценок" санкционных решений.

"В данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", – сказал он.

Читайте также: План обороны, информбезопасность, санкции: что рассматривали на заседании СНБО

Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции арсен аваков снбо воры в законе офис президента михаил подоляк
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