Данилов об ошибках в санкционном списке СНБО: Один человек попал в перечень случайно

В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны 108 человек включили не по ошибке, а с ошибками – они были допущены в фамилиях. При этом один человек все-таки попал в перечень случайно. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии hromadske.

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"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", – объяснил Данилов, добавив, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, понесли наказание.

По словам Данилова, в списке из более чем 650 человек один все же оказался случайно – санкции против этого человека уже отменили. Секретарь СНБО не уточнил, о ком идет речь, и по какой причине его внесли в список.

Как передает Украинская правда, представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало заявил, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а изменения, внесенные в санкционный список, являются "косметическими".

По словам Тракало, на заседании СНБО провели только уточнение по поводу правильности написания транслитерации фамилий и дат рождения людей, включенных в санкционный список.

К примеру, №1 в списке – Егор Есин. Он был включен в список как Yegor Yesin, а в нынешнем варианте исправлен на Egor Esin. Подсанкционный Сергей Лысенко исправлен с Serhi Lysenko на Serhii Lysenko.

Тракало добавил, что у "воров в законе" часто может быть по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

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Оксана Житнюк

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