Данилов об ошибках в санкционном списке СНБО: Один человек попал в перечень случайно
В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны 108 человек включили не по ошибке, а с ошибками – они были допущены в фамилиях. При этом один человек все-таки попал в перечень случайно. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии hromadske.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", – объяснил Данилов, добавив, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, понесли наказание.
По словам Данилова, в списке из более чем 650 человек один все же оказался случайно – санкции против этого человека уже отменили. Секретарь СНБО не уточнил, о ком идет речь, и по какой причине его внесли в список.
Как передает Украинская правда, представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало заявил, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а изменения, внесенные в санкционный список, являются "косметическими".
По словам Тракало, на заседании СНБО провели только уточнение по поводу правильности написания транслитерации фамилий и дат рождения людей, включенных в санкционный список.
К примеру, №1 в списке – Егор Есин. Он был включен в список как Yegor Yesin, а в нынешнем варианте исправлен на Egor Esin. Подсанкционный Сергей Лысенко исправлен с Serhi Lysenko на Serhii Lysenko.
Тракало добавил, что у "воров в законе" часто может быть по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.
- 21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.
- 25 мая сообщалось, что в суд обратились трое фигурантов списка - Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магомед Шаипов. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что как минимум один из подавших заявление в суд – боец батальона имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе.
- 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в списке "воров в законе" была "сознательная или неосознанная ошибка" относительно 108 человек. По его словам, ошибку исправили, а причастных сотрудников МВД наказали.
- В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения, и были ли они умышленными.
Читайте также: План обороны, информбезопасность, санкции: что рассматривали на заседании СНБО
Комментарии