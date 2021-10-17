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Данилов об ошибках в санкционном списке СНБО: Один человек попал в перечень случайно

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 16:49
Данилов об ошибках в санкционном списке СНБО: Один человек попал в перечень случайно - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео брифинга СНБО)

В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны 108 человек включили не по ошибке, а с ошибками – они были допущены в фамилиях. При этом один человек все-таки попал в перечень случайно. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии hromadske.

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"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", – объяснил Данилов, добавив, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, понесли наказание.

По словам Данилова, в списке из более чем 650 человек один все же оказался случайно – санкции против этого человека уже отменили. Секретарь СНБО не уточнил, о ком идет речь, и по какой причине его внесли в список.

Как передает Украинская правда, представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало заявил, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а изменения, внесенные в санкционный список, являются "косметическими".

По словам Тракало, на заседании СНБО провели только уточнение по поводу правильности написания транслитерации фамилий и дат рождения людей, включенных в санкционный список.

К примеру, №1 в списке – Егор Есин. Он был включен в список как Yegor Yesin, а в нынешнем варианте исправлен на Egor Esin. Подсанкционный Сергей Лысенко исправлен с Serhi Lysenko на Serhii Lysenko.

Тракало добавил, что у "воров в законе" часто может быть по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

Читайте также: План обороны, информбезопасность, санкции: что рассматривали на заседании СНБО

Оксана Житнюк
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санкции снбо криминалитет санкционный список
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