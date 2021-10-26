UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Предлагали до $300 000: Арахамия заявил, что в список санкций СНБО ошибки внесли намеренно

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 12:05
Предлагали до $300 000: Арахамия заявил, что в список санкций СНБО ошибки внесли намеренно - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Об этом Арахамия сказал в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арахамии, "разного рода люди" сообщают, что коррумпированные сотрудники правоохранительних органов якобы приходили к ним и предлагали от $100 000 до $300 000 за мзду допустить ошибки при составлении санкционного списка "воров в законе", чтобы подсанкционные лица имели возможность перемещаться за границу.

"Просто продавали этот список и все – к сожалению, так. Правда жизни", – сказал глава фракции СН.

Он также подчеркнул, что список готовился большой группой людей, потому не верит, что при составлении перечня были допущены случайные ошибки.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции ошибка снбо список криминалитет Давид Арахамия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 