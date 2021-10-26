Предлагали до $300 000: Арахамия заявил, что в список санкций СНБО ошибки внесли намеренно
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Об этом Арахамия сказал в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Арахамии, "разного рода люди" сообщают, что коррумпированные сотрудники правоохранительних органов якобы приходили к ним и предлагали от $100 000 до $300 000 за мзду допустить ошибки при составлении санкционного списка "воров в законе", чтобы подсанкционные лица имели возможность перемещаться за границу.
"Просто продавали этот список и все – к сожалению, так. Правда жизни", – сказал глава фракции СН.
Он также подчеркнул, что список готовился большой группой людей, потому не верит, что при составлении перечня были допущены случайные ошибки.
- 21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.
- 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в списке "воров в законе" была "сознательная или неосознанная ошибка" относительно 108 человек. По его словам, ошибки исправили, а причастных восьмерых сотрудников МВД наказали: часть – уволили, двоих – понизили. Позже он уточнил, что ошибки были допущены в написании фамилий подсанкционных лиц.
- В Офисе президента заявили, что устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили после допущения многочисленных ошибок при оформлении санкционного списка СНБО.
Комментарии