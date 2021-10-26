Предлагали до $300 000: Арахамия заявил, что в список санкций СНБО ошибки внесли намеренно

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Об этом Арахамия сказал в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.

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По словам Арахамии, "разного рода люди" сообщают, что коррумпированные сотрудники правоохранительних органов якобы приходили к ним и предлагали от $100 000 до $300 000 за мзду допустить ошибки при составлении санкционного списка "воров в законе", чтобы подсанкционные лица имели возможность перемещаться за границу.

"Просто продавали этот список и все – к сожалению, так. Правда жизни", – сказал глава фракции СН.

Он также подчеркнул, что список готовился большой группой людей, потому не верит, что при составлении перечня были допущены случайные ошибки.

21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

Оксана Житнюк

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