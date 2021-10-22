За ошибки в списке санкций против "воров в законе" уволили руководство ДСР – Монастырский

Руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили после допущения многочисленных ошибок при оформлении санкционного списка СНБО. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Отвечая на вопрос нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко о том, как так получилось, что в решении СНБО было допущено 108 ошибок, и кто за это понес наказание, Монастырский сказал, что из правоохранительных органов уволили ряд сотрудников – в частности, руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции. Однако конкретных фамилий он не назвал.

Глава ведомства сообщил, что МВД проводило оценку выполнения санкций и обнаружило технические ошибки. Они касались написания латиницей фамилий подсанкционных лиц. В некоторых случаях была указана неправильная дата рождения "воров в законе" или другое гражданство. По словам министра, уточненную информацию передали в банковские учреждения, чтобы заблокировать счета 108 особ из списка санкций.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что восемь человек, которые были непосредственно причастны к оформлению документов с ошибками, понесли наказание, но не уточнял, о ком именно идет речь.

21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

Оксана Житнюк

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