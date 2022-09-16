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"Украина против России". К делу в ЕСПЧ хотят приобщиться 18 стран-членов Совета Европы

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 22:37
ЕСПЧ (Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER)

Уже 18 государств-членов Совета Европы хотят приобщиться к делу "Украина против России" в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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"За последние недели наблюдаем существенную активизацию государств в присоединении к десятому иску Украины. Если еще на конец августа ЕСПЧ сообщил лишь о четырех таких ходатайствах, то уже сегодня, 16 сентября 2022 года, 18 государств-членов Совета Европы сообщили о намерении приобщиться к делу "Украина против России (Х)", – сказала уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Ходатайство о присоединении к делу уже подали в ЕСПЧ Ирландия, Швеция, Бельгия, Польша, Эстония, Чехия, Германия, Литва, Латвия, Нидерланды, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Румыния.

Также планируют приобщиться Великобритания (ЕСПЧ предоставил правительству дополнительное время до 11 октября для обращения) и Люксембург (указали, что обращение о присоединении будет направлено в суд в ближайшее время).

Другие государства имеют право приобщаться к делам на основании статьи 36 Конвенции о защите прав человека, которая предусматривает, что в интересах надлежащего осуществления правосудия незаинтересованное лицо (не заявитель) может подать свои письменные замечания или принять участие в слушаниях.

  • 23 июня Украина подала иск в ЕСПЧ с требованием к России прекратить массовые и грубые нарушения прав человека на территории Украины.

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Оксана Житнюк
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Украина против России суд война еспч военное преступление
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