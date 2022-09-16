"Украина против России". К делу в ЕСПЧ хотят приобщиться 18 стран-членов Совета Европы
Уже 18 государств-членов Совета Европы хотят приобщиться к делу "Украина против России" в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"За последние недели наблюдаем существенную активизацию государств в присоединении к десятому иску Украины. Если еще на конец августа ЕСПЧ сообщил лишь о четырех таких ходатайствах, то уже сегодня, 16 сентября 2022 года, 18 государств-членов Совета Европы сообщили о намерении приобщиться к делу "Украина против России (Х)", – сказала уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.
Ходатайство о присоединении к делу уже подали в ЕСПЧ Ирландия, Швеция, Бельгия, Польша, Эстония, Чехия, Германия, Литва, Латвия, Нидерланды, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Румыния.
Также планируют приобщиться Великобритания (ЕСПЧ предоставил правительству дополнительное время до 11 октября для обращения) и Люксембург (указали, что обращение о присоединении будет направлено в суд в ближайшее время).
Другие государства имеют право приобщаться к делам на основании статьи 36 Конвенции о защите прав человека, которая предусматривает, что в интересах надлежащего осуществления правосудия незаинтересованное лицо (не заявитель) может подать свои письменные замечания или принять участие в слушаниях.
- 23 июня Украина подала иск в ЕСПЧ с требованием к России прекратить массовые и грубые нарушения прав человека на территории Украины.
Читайте также: Второй фронт. Бизнес готовится к своей войне с РФ. На кону – десятки миллиардов
Комментарии