Украина подала иск в ЕСПЧ – требует от России прекратить массовые нарушения прав человека

Украина официально подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием к России прекратить массовые и грубые нарушения прав человека на территории Украины.

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Министерство юстиции Украины сообщило, что им направлена в Европейский суд по правам человека в Страсбурге первая часть представлений по существу заявления относительно нарушений Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека в ходе противозаконного вторжения на суверенную территорию Украины.

Минюст указывает, что 24 февраля 2022 года Россия начала новый этап военной агрессии против Украины с явной целью свержения ее демократически избранного правительства и последующего разрушения ее суверенитета. Вторжение сопровождалось гибелью людей, нанесением им травм и увечий, вынужденным перемещением населения и материальным ущербом в масштабах, небывалых на европейском континенте со времен Второй мировой войны.

Отмечено, что заявление Украины направлено на прекращение массовых и грубых нарушений прав человека, которые стали результатом военной агрессии со стороны России.

Минюст пишет, что ЕСПЧ "будет предложено установить, что Россия виновна в самых вопиющих, серьезных и непрекращающихся нарушениях Конвенции, которые когда-либо рассматривались Судом, и присудить справедливую компенсацию в столь же беспрецедентном размере".

Документ охватывает период войны с 24 февраля по 7 апреля, когда Россия была вынуждена отвести свои войска от Киева и других городов севера Украины. Следующие документы, сказано в заявлении Минюста, будут охватывать более поздние события.

28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины. 17 мая Госдеп США объявил программу по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. 25 мая США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине.

Сергей Бережной

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