Украина подала иск в ЕСПЧ – требует от России прекратить массовые нарушения прав человека
Украина официально подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием к России прекратить массовые и грубые нарушения прав человека на территории Украины.
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Министерство юстиции Украины сообщило, что им направлена в Европейский суд по правам человека в Страсбурге первая часть представлений по существу заявления относительно нарушений Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека в ходе противозаконного вторжения на суверенную территорию Украины.
Минюст указывает, что 24 февраля 2022 года Россия начала новый этап военной агрессии против Украины с явной целью свержения ее демократически избранного правительства и последующего разрушения ее суверенитета. Вторжение сопровождалось гибелью людей, нанесением им травм и увечий, вынужденным перемещением населения и материальным ущербом в масштабах, небывалых на европейском континенте со времен Второй мировой войны.
Отмечено, что заявление Украины направлено на прекращение массовых и грубых нарушений прав человека, которые стали результатом военной агрессии со стороны России.
Минюст пишет, что ЕСПЧ "будет предложено установить, что Россия виновна в самых вопиющих, серьезных и непрекращающихся нарушениях Конвенции, которые когда-либо рассматривались Судом, и присудить справедливую компенсацию в столь же беспрецедентном размере".
Документ охватывает период войны с 24 февраля по 7 апреля, когда Россия была вынуждена отвести свои войска от Киева и других городов севера Украины. Следующие документы, сказано в заявлении Минюста, будут охватывать более поздние события.
- 28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины. 17 мая Госдеп США объявил программу по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. 25 мая США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине.
- 16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине. Россия заявила, что не намерена выполнять это требование.
- 11 июня в Украину прибыла независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ.
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