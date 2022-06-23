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Украина подала иск в ЕСПЧ – требует от России прекратить массовые нарушения прав человека

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 22:09
Украина подала иск в ЕСПЧ – требует от России прекратить массовые нарушения прав человека - Фото
ЕСПЧ (Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER)

Украина официально подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием к России прекратить массовые и грубые нарушения прав человека на территории Украины. 

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Министерство юстиции Украины сообщило, что им направлена в Европейский суд по правам человека в Страсбурге первая часть представлений по существу заявления относительно нарушений Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека в ходе противозаконного вторжения на суверенную территорию Украины.

Минюст указывает, что 24 февраля 2022 года Россия начала новый этап военной агрессии против Украины с явной целью свержения ее демократически избранного правительства и последующего разрушения ее суверенитета. Вторжение сопровождалось гибелью людей, нанесением им травм и увечий, вынужденным перемещением населения и материальным ущербом в масштабах, небывалых на европейском континенте со времен Второй мировой войны.

Отмечено, что заявление Украины направлено на прекращение массовых и грубых нарушений прав человека, которые стали результатом военной агрессии со стороны России.

Минюст пишет, что ЕСПЧ "будет предложено установить, что Россия виновна в самых вопиющих, серьезных и непрекращающихся нарушениях Конвенции, которые когда-либо рассматривались Судом, и присудить справедливую компенсацию в столь же беспрецедентном размере".

Документ охватывает период войны с 24 февраля по 7 апреля, когда Россия была вынуждена отвести свои войска от Киева и других городов севера Украины. Следующие документы, сказано в заявлении Минюста, будут охватывать более поздние события.

Сергей Бережной
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Европейская конвенция о правах человека права человека еспч
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