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26.12.2018, 15:06

Украина расширит санкции против режима в России. Кто в списке

Украина расширит санкции против режима в России. Кто в списке - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Под санкции попадут депутаты Госдумы от партий Единая Россия и ЛДПР и российские предприятия, которые поддерживают военные силы РФ в Украине

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Сегодня на закрытой части заседания Совет национальной безопасности и обороны примет решение о введении санкций за организацию "выборов" в Донбассе и агрессию РФ в Азове. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в повестке дня СНБО - проект решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной части Донбасса, а также за агрессию в Черном море возле Керченского пролива. "Против тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы", - отметил он.

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"Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы РФ в этом процессе, значительная часть депутатов Госдумы, в том числе от фракций Единая Россия и ЛДПР, также решением вводятся в санкционный список", - заявил Порошенко.

В санкционный список также планируется внести российские предприятия, которые так или иначе противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставку в вооруженные силы РФ. Их перечень предложен Кабмином и СБУ.

Вчера Россия расширила санкции против Украины: в расширенный список попали в том числе олигарх Ринат Ахметов и глава Оппоблока Вадим Новинский.

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Теги: санкции против рф, война в донбассе, агрессия рф против украины
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