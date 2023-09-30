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Новости | Украина создаст оборонный фонд за счет конфискованных российских активов – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 09:28
Украина создаст оборонный фонд за счет конфискованных российских активов – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание специального оборонного фонда, который должен обеспечить развитие военных производств и программ. Об этом он сообщил во время Международного форума оборонных индустрий 28 сентября, передает корреспондент LIGA.net.

Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов, уточнил Зеленский.

"Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частным инвестициям", – добавил президент.

Также Зеленский заявил о разработке специального экономического режима для оборонно-промышленного комплекса, что позволит "реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или желающей прийти в Украину". Других подробностей он не рассказал.

  • В мае 2023 года экспертная организация StateWatch и онлайн-сервис YouControl создали реестр российских олигархов, имеющих активы в Украине.
  • В конце августа Украина национализировала завод российского сенатора Сергея Калашника в Конотопе. Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп".

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Юрий Смирнов
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