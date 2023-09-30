Україна створить оборонний фонд коштом конфіскованих російських активів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував створення спеціального оборонного фонду, який має забезпечити розвиток воєнних виробництв та програм. Про це він повідомив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій 28 вересня, передає кореспондент LIGA.net.

Фонд буде наповнюватися коштом дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів, уточнив Зеленський.

"Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій", – додав президент.

Також Зеленський заявив про розробку спеціального економічного режиму для оборонно-промислового комплексу, що дасть можливості "реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну". Інших подробиць він не розповів.

В травні 2023 року експертна організація StateWatch та онлайн-сервіс YouControl створили реєстр російських олігархів, які мають активи в Україні.

Наприкінці серпня Україна націоналізувала завод російського сенатора Сергія Калашника у Конотопі. Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь–Конотоп".

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