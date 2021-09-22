Украина утвердила безвизовый режим с Перу

Сегодня, 22 сентября, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Перу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Правительство утвердило договор между Украиной и Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

"Документ устанавливает на взаимной и постоянной основе безвизовый режим взаимных поездок всех категорий граждан Украины и Перу с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении МИД.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

"Наши граждане смогут приезжать в Перу без визы не только с целью туризма, но и для посещения родственников, обучения, бизнеса, культурных обменов. Так же и наше государство откроется для перуанских туристов и бизнеса", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, в 2003 году перуанская сторона односторонним решением ввела для граждан Украины возможность безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней. Соглашение о взаимном безвизе не отменяет этого положения.

15 июля правительства Украины и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме.

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Наталия Медведева

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