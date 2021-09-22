UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина утвердила безвизовый режим с Перу

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 16:57
Украина утвердила безвизовый режим с Перу - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Сегодня, 22 сентября, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Перу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правительство утвердило договор между Украиной и Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

"Документ устанавливает на взаимной и постоянной основе безвизовый режим взаимных поездок всех категорий граждан Украины и Перу с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении МИД.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

"Наши граждане смогут приезжать в Перу без визы не только с целью туризма, но и для посещения родственников, обучения, бизнеса, культурных обменов. Так же и наше государство откроется для перуанских туристов и бизнеса", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, в 2003 году перуанская сторона односторонним решением ввела для граждан Украины возможность безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней. Соглашение о взаимном безвизе не отменяет этого положения.

  • 15 июля правительства Украины и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме. 

Читайте также: Франция расширила безвиз для Украины – он распространяется на ее заморские территории

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
безвизовый режим перу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 