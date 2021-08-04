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Франция расширила безвиз для Украины – он распространяется на ее заморские территории

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 12:16
Франция расширила безвиз для Украины – он распространяется на ее заморские территории - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Франция отменила для Украины визовый режим с так называемыми заморскими территориями. Об этом сообщается в Twitter Посольства Франции в Украине. 

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Отныне для посещения этих регионов необходим только биометрический паспорт и полная вакцинация от COVID-19.

"Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов", – говорится в сообщении. 

СПРАВКА. В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. Безвизовый режим между Украиной и ЕС не распространяется на отдаленные от Европы острова, имеющие статус "заморских территорий".

Станислав Стороженко
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безвизовый режим биометрический паспорт безвиз заморские территории франции
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