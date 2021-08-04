Франция расширила безвиз для Украины – он распространяется на ее заморские территории

Франция отменила для Украины визовый режим с так называемыми заморскими территориями. Об этом сообщается в Twitter Посольства Франции в Украине.

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Отныне для посещения этих регионов необходим только биометрический паспорт и полная вакцинация от COVID-19.

"Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. Безвизовый режим между Украиной и ЕС не распространяется на отдаленные от Европы острова, имеющие статус "заморских территорий".

18 ноября 2020-го Украина подписала соглашение о безвизе с Индонезией.

25 ноября 2020-го о безвизовом режиме договорились с государством Сент-Винсент и Гренадины.

15 июля правительства Украины и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме.

Станислав Стороженко

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