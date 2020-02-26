Украина в Минске обвинила РФ в попытке срыва договоренностей по Донбассу

Украина на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске обвинила Россию в попытках сорвать выполнение договоренностей, достигнутых в нормандском формате в Париже. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.
Украина назвала особо вопиющим нарушением атаку боевиков против украинских военных на Донбассе 18 февраля.
"Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.
"Еще раз подчеркиваю: без выполнения безопасностной составляющей минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей", - сказал в Минске представитель Украины Леонид Кучма.
В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков содержащихся лиц. Начато обсуждение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса.
Украинская сторона проинформировала об установлении ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону, сообщила Олифер.