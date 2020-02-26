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Украина в Минске обвинила РФ в попытке срыва договоренностей по Донбассу

Украина в Минске обвинила РФ в попытке срыва договоренностей по Донбассу - Фото
Леонид Кучма (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
26.02.2020, 18:30

Украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля свидетельствует о желании сорвать выполнение достигнутых в Париже договоренностей

Украина на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске обвинила Россию в попытках сорвать выполнение договоренностей, достигнутых в нормандском формате в Париже. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Украина назвала особо вопиющим нарушением атаку боевиков против украинских военных на Донбассе 18 февраля.

"Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.

"Еще раз подчеркиваю: без выполнения безопасностной составляющей минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей", - сказал в Минске представитель Украины Леонид Кучма.

В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков содержащихся лиц. Начато обсуждение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса.

Украинская сторона проинформировала об установлении ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону, сообщила Олифер.

  • 9 декабря 2019 года состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России. Стороны согласовали неотложные меры по стабилизации ситуации на Донбассе. Полный текст достигнутых договоренностей.
  • Утром 18 февраля российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. По данным штаба ООС, один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Ребрина Вадим
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Донбасс нормандский формат минск леонид кучма
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