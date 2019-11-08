Украина в ОБСЕ: РФ должна прекратить мешать работе наблюдателей

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Россия должна отдать приказ боевикам о прекращении препятствования свободе передвижения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил вчера постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Все больше и больше члены российских вооруженных формирований запрещают в передвижении СММ, ссылаясь на, цитирую, "приказы командиров". Эти "командиры", представленные российской делегацией в этом зале, должны прекратить нарушать мандат СММ и обеспечить свободный и безопасный доступ для миссии", - отметил он.

По словам Цымбалюка, делегации стран-участниц во время еженедельных заседаний постоянного совета ОБСЕ часто повторяют этот призыв к России, но "она, к сожалению, нас не слышит".