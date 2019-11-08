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Украина в ОБСЕ: РФ должна прекратить мешать работе наблюдателей

Украина в ОБСЕ: РФ должна прекратить мешать работе наблюдателей - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)
08.11.2019, 06:31

Евгений Цымбалюк подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасный доступ для миссии во временно оккупированном Донбассе

Россия должна отдать приказ боевикам о прекращении препятствования свободе передвижения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил вчера постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Все больше и больше члены российских вооруженных формирований запрещают в передвижении СММ, ссылаясь на, цитирую, "приказы командиров". Эти "командиры", представленные российской делегацией в этом зале, должны прекратить нарушать мандат СММ и обеспечить свободный и безопасный доступ для миссии", - отметил он.

По словам Цымбалюка, делегации стран-участниц во время еженедельных заседаний постоянного совета ОБСЕ часто  повторяют этот призыв к России, но "она, к сожалению, нас не слышит".

  • 9 октября боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ во временно оккупированное Петровское, где планируется провести разведение войск. 

 

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Россия Донбасс обсе Евгений Цымбалюк
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