Боевики не пустили ОБСЕ на один из участков разведения войск

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ во временно оккупированное Петровское, где планируется провести разведение войск. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.
На блокпосте, расположенном к северу Петровского (41 км к югу от Донецка, - ред), боевики отказали патрулю миссии в проезде, ссылаясь якобы на безопасность миссии.
В ОБСЕ подчеркнули, что таким образом был ограничен доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.
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Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
- В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.
- 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.
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