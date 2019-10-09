Боевики не пустили ОБСЕ на один из участков разведения войск

беспилотник обсе

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ во временно оккупированное Петровское, где планируется провести разведение войск. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

На блокпосте, расположенном к северу Петровского (41 км к югу от Донецка, - ред), боевики отказали патрулю миссии в проезде, ссылаясь якобы на безопасность миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что таким образом был ограничен доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

роцесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. 8 октября сообщалось , что п

Читайте также: Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход