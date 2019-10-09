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Боевики не пустили ОБСЕ на один из участков разведения войск

Боевики не пустили ОБСЕ на один из участков разведения войск - Фото
беспилотник обсе
09.10.2019, 12:45

По данным ОБСЕ, наблюдателям ограничили доступ к камере миссии в Петровском

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ во временно оккупированное Петровское, где планируется провести разведение войск. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

На блокпосте, расположенном к северу Петровского (41 км к югу от Донецка,  - ред), боевики отказали патрулю миссии в проезде, ссылаясь якобы на безопасность миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что таким образом был ограничен  доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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боевики обсе Петровское
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