Украина в ОБСЕ: В России растет число случаев неонацизма и ксенофобии

В России наблюдается "беспрецедентное увеличение" радикализма, ненависти, агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобских проявлений, что поддерживается государственными СМИ. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

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"Попытка России предстать главным борцом с нацизмом и неонацизмом, широко прославляя сталинизм, который совершил те же преступления против целых наций, выглядит циничной и лицемерной", – сказал представитель Украины.

По его словам, Россия пытается наладить связи с "современными ультраправыми политическими силами" в мире, чтобы усилить геополитическое влияние, и поддерживает авторитарные режимы. Цымбалюк отметил, что вопрос борьбы с агрессивным национализмом поднимает государство, которое "трансформировало территориальный экспансионизм в государственную политику".

Представитель Украины напомнил международному сообществу, что оккупантов необходимо решительно привлечь к ответственности и вернуться к принципам международного права.

В марте 2021 года в полиции РФ повесили плакат-агитку нацистов.

В июне в РФ запретили сравнивать СССР с нацистской Германией.

В Москве люди с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой.

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Владислава Михайленко

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