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Украина в ОБСЕ: В России растет число случаев неонацизма и ксенофобии

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 13:41
Украина в ОБСЕ: В России растет число случаев неонацизма и ксенофобии - Фото
Штаб-квартира Постоянного совета ОБСЕ (фото - OSCE_Curtis Budden)

В России наблюдается "беспрецедентное увеличение" радикализма, ненависти, агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобских проявлений, что поддерживается государственными СМИ. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

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"Попытка России предстать главным борцом с нацизмом и неонацизмом, широко прославляя сталинизм, который совершил те же преступления против целых наций, выглядит циничной и лицемерной", – сказал представитель Украины.

По его словам, Россия пытается наладить связи с "современными ультраправыми политическими силами" в мире, чтобы усилить геополитическое влияние, и поддерживает авторитарные режимы. Цымбалюк отметил, что вопрос борьбы с агрессивным национализмом поднимает государство, которое "трансформировало территориальный экспансионизм в государственную политику". 

Представитель Украины напомнил международному сообществу, что оккупантов необходимо решительно привлечь к ответственности и вернуться к принципам международного права.

  • В марте 2021 года в полиции РФ повесили плакат-агитку нацистов.
  • В июне в РФ запретили сравнивать СССР с нацистской Германией.
  • В Москве люди с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой.

Читайте также: Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека – Блинкен

Владислава Михайленко
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война обсе нацизм заседание ксенофобия совет радикализм Евгений Цымбалюк
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