Украина – в топ-40 самых могущественных стран мира – US News

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Украина заняла 39 место в рейтинге самых могущественных стран мира по версии издания US News & World Report.

При составлении рейтинга учитывались пять критериев: военная мощь, состояние экономики, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство в международных организациях и альянсах.

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"Украина - страна, которая пережила длительные периоды оккупации, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами", - охарактеризовали нашу страну составители рейтинга.

В топ-5 самых могущественных стран мира вошли: США, Россия, Китай, Германия, Великобритания.

Ранее Украина вошла в топ-10 рейтинга инвестиций в "зеленую" энергетику.

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