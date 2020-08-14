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Украина возглавила рейтинг прозрачности публичных закупок

14.08.2020, 12:20
Украина возглавила рейтинг прозрачности публичных закупок - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

Украина обогнала Молдову и Колумбию в рейтинге

Украинская система публичных закупок ProZorro набрала 97,05 баллов из 100 возможных и заняла первое место в Transparent Public Procurement Rating (Рейтинга прозрачности публичных закупок). Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

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Второе и третье место заняли Молдова (92,81) и Колумбия (91,77) соответственно. Худший результат у Таджикистана - он получил 37,88 баллов.

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Рейтинг проводит Institute for Development of Freedom of Information совместно с партнерскими организациями. Он оценивает законодательство госзакупок и прозрачность процессов за 64 показателям. Сначала рейтинг охватывал только европейский и азиатский регионы, однако теперь в него входят 39 стран мира.

Эксперты оценивают доступность информации о предстоящих закупках, уровень вмешательства государства, полноту тендерной документации, открытость информации, уровень доступа к заключенным договорам и тому подобное.

Менеджер программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Кристина Зелинская отмечает, что первенство в рейтинге - это весомое и приятное достижение, однако останавливаться не стоит. "У нас еще есть ряд проблем и вызовов, над которыми надо работать. Необходимо оптимизировать работу Держаудитслужбы, установить четкие критерии оценки эффективности контроля в сфере закупок, совершенствовать электронный документооборот и самое главное - побороть очередную попытку сломать Prozorro", - сказала Зелинская.

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Наталия Софиенко
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