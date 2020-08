Украина возглавила рейтинг прозрачности публичных закупок

Украина обогнала Молдову и Колумбию в рейтинге

Украинская система публичных закупок ProZorro набрала 97,05 баллов из 100 возможных и заняла первое место в Transparent Public Procurement Rating (Рейтинга прозрачности публичных закупок). Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Второе и третье место заняли Молдова (92,81) и Колумбия (91,77) соответственно. Худший результат у Таджикистана - он получил 37,88 баллов.

Нажмите, чтобы увеличить:

Рейтинг проводит Institute for Development of Freedom of Information совместно с партнерскими организациями. Он оценивает законодательство госзакупок и прозрачность процессов за 64 показателям. Сначала рейтинг охватывал только европейский и азиатский регионы, однако теперь в него входят 39 стран мира.

Эксперты оценивают доступность информации о предстоящих закупках, уровень вмешательства государства, полноту тендерной документации, открытость информации, уровень доступа к заключенным договорам и тому подобное.

Менеджер программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Кристина Зелинская отмечает, что первенство в рейтинге - это весомое и приятное достижение, однако останавливаться не стоит. "У нас еще есть ряд проблем и вызовов, над которыми надо работать. Необходимо оптимизировать работу Держаудитслужбы, установить четкие критерии оценки эффективности контроля в сфере закупок, совершенствовать электронный документооборот и самое главное - побороть очередную попытку сломать Prozorro", - сказала Зелинская.

Читайте также: Как депутаты хотят уничтожить конкуренцию в ProZorro и вызвать торговую войну

16 июня министр экономики Игорь Петрашко заявил, что инициирует введение критерия локализации при проведении государственных закупок через платформу Prozorro.

22 июня Transparency International предупредила Кабмин об опасности отката реформы госзакупок.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.