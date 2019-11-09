Украина vs Россия. Пристайко отреагировал на решение суда ООН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал победой верховенства права и прав человека решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украина против РФ. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Дело Украина против РФ может двигаться вперед. Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", - отметил Пристайко.
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