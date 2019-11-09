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Украина vs Россия. Пристайко отреагировал на решение суда ООН

Украина vs Россия. Пристайко отреагировал на решение суда ООН - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.11.2019, 07:15

Глава МИД подчеркнул, что "дело Украина против РФ может двигаться вперед"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал победой верховенства права и прав человека решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украина против РФ. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Дело Украина против РФ может двигаться вперед. Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", - отметил Пристайко.

  • 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

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