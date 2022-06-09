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Украина ввела санкции против Путина, Пескова, Шойгу и других: полный список

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 18:21
Украина ввела санкции против Путина, Пескова, Шойгу и других: полный список - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Указ опубликован на сайте президента.

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В санкционный список также внесены:

  • пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков
  • глава правительства РФ Михаил Мишустин
  • первый замглавы правительства Андрей Белоусов
  • замглавы правительства Дмитрий Григоренко
  • замглавы правительства Марат Хуснуллин
  • замглавы правительства Дмитрий Чернышенко
  • замглавы правительства Юрий Борисов
  • замглавы правительства Виктория Абрамченко
  • замглавы правительства Татьяна Голикова
  • замглавы правительства Юрий Трутнев
  • глава МВД Владимир Колокольцев
  • глава МИД Сергей Лавров
  • министр финансов Антон Силуанов
  • замглавы правительства Александр Новак
  • министр промышленности и торговли Денис Мантуров
  • секретарь совета безопасности Николай Патрушев
  • замглавы правительства Алексей Оверчук
  • и.о. министра по делам гражданской обороны Александр Чуприян
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко
  • министр культуры Ольга Любимова
  • министр образования Сергей Кравцов
  • министр науки Валерий Фальков
  • министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
  • министр природных ресурсов Александр Козлов
  • министр цифрового развития Максут Шадаев
  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
  • министр строительства Ирек Файзуллин
  • министр спорта Олег Матыцин
  • министр транспорта Виталий Савельев
  • министр труда и соцзащиты Антон Котяков
  • министр экономического развития Максим Решетников
  • министр энергетики Николай Шульгинов
  • министр юстиции Константин Чуйченко

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Вадим Ребрина
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