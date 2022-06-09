Украина ввела санкции против Путина, Пескова, Шойгу и других: полный список

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Указ опубликован на сайте президента.

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В санкционный список также внесены:

пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков

глава правительства РФ Михаил Мишустин

первый замглавы правительства Андрей Белоусов

замглавы правительства Дмитрий Григоренко

замглавы правительства Марат Хуснуллин

замглавы правительства Дмитрий Чернышенко

замглавы правительства Юрий Борисов

замглавы правительства Виктория Абрамченко

замглавы правительства Татьяна Голикова

замглавы правительства Юрий Трутнев

глава МВД Владимир Колокольцев

глава МИД Сергей Лавров

министр финансов Антон Силуанов

замглавы правительства Александр Новак

министр промышленности и торговли Денис Мантуров

секретарь совета безопасности Николай Патрушев

замглавы правительства Алексей Оверчук

и.о. министра по делам гражданской обороны Александр Чуприян

министр здравоохранения Михаил Мурашко

министр культуры Ольга Любимова

министр образования Сергей Кравцов

министр науки Валерий Фальков

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

министр природных ресурсов Александр Козлов

министр цифрового развития Максут Шадаев

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

министр строительства Ирек Файзуллин

министр спорта Олег Матыцин

министр транспорта Виталий Савельев

министр труда и соцзащиты Антон Котяков

министр экономического развития Максим Решетников

министр энергетики Николай Шульгинов

министр юстиции Константин Чуйченко

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Вадим Ребрина

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