Украина ввела санкции против Путина, Пескова, Шойгу и других: полный список
09.06.2022, 18:21
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото - ЕРА)
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Указ опубликован на сайте президента.
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В санкционный список также внесены:
- пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков
- глава правительства РФ Михаил Мишустин
- первый замглавы правительства Андрей Белоусов
- замглавы правительства Дмитрий Григоренко
- замглавы правительства Марат Хуснуллин
- замглавы правительства Дмитрий Чернышенко
- замглавы правительства Юрий Борисов
- замглавы правительства Виктория Абрамченко
- замглавы правительства Татьяна Голикова
- замглавы правительства Юрий Трутнев
- глава МВД Владимир Колокольцев
- глава МИД Сергей Лавров
- министр финансов Антон Силуанов
- замглавы правительства Александр Новак
- министр промышленности и торговли Денис Мантуров
- секретарь совета безопасности Николай Патрушев
- замглавы правительства Алексей Оверчук
- и.о. министра по делам гражданской обороны Александр Чуприян
- министр здравоохранения Михаил Мурашко
- министр культуры Ольга Любимова
- министр образования Сергей Кравцов
- министр науки Валерий Фальков
- министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
- министр природных ресурсов Александр Козлов
- министр цифрового развития Максут Шадаев
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
- министр строительства Ирек Файзуллин
- министр спорта Олег Матыцин
- министр транспорта Виталий Савельев
- министр труда и соцзащиты Антон Котяков
- министр экономического развития Максим Решетников
- министр энергетики Николай Шульгинов
- министр юстиции Константин Чуйченко
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