Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ

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Кабмин одобрил решение о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, которое инициировало выход из соглашений.

Украина также вышла из соглашения о "методологическом сопоставлении и создании общей базы Экономического союза". Оба соглашения были подписаны в рамках членства в Союзе независимых государств.

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Первое подписали в 1999-м в Минске, чтобы сохранить секретность советских изобретений. "Само же соглашение в целом устаревшее и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, которые входят в СНГ", - отмечают в министерстве.

Второе соглашение подписали в 1995-м в Алматы. Оно тоже "уже давно потеряло свое практически значение и не применяется".

23 января Кабмин прекратил действие трех соглашений, подписанных в рамках Содружества независимых государств: о межгосударственном обмене экономической информацией; об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности; о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности.