Украина высылает российского дипломата в ответ на высылку украинского консула из России

Старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов начиная с 19 апреля. Такое решение принято в ответ на высылку украинского консула из России, сообщил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

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Украина высказывает решительный протест против неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и выданного ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля, сообщил Николенко.

В МИД полностью отбрасывают выдвинутые консулу обвинения.

Такие действия России грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года и в очередной раз подтверждают выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной, заявил Николенко.

16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге.

В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках.

Замглавы МИД Енин назвал задержание консула "фактически нападением".

Денис Юдин , Владислав Сердюк

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