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В РФ на несколько часов задержали сотрудника консульства Украины. МИД готовит ответ

17.04.2021, 10:42
В РФ на несколько часов задержали сотрудника консульства Украины. МИД готовит ответ - Фото
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

В Санкт-Петербурге на несколько часов задержали сотрудника генерального консульства Украины. Министерство иностранных дел готовит ответ на действия россиян, сообщил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

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"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", – сказал Николенко.

Он добавил, что обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время Украина "определится с формой реагирования на провокацию в соответствии с существующей практикой".

Ранее ФСБ РФ утверждало, что 16 апреля был задержан украинский консул Александр Сосонюк – якобы во время передачи ему закрытой информации об ФСБ и российских силовиках гражданином РФ.

Марк Сировой, Владислав Сердюк
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МИД фсб задержание консул санкт-петербург александр сосонюк
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