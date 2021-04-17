В РФ на несколько часов задержали сотрудника консульства Украины. МИД готовит ответ
В Санкт-Петербурге на несколько часов задержали сотрудника генерального консульства Украины. Министерство иностранных дел готовит ответ на действия россиян, сообщил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.
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"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", – сказал Николенко.
Он добавил, что обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время Украина "определится с формой реагирования на провокацию в соответствии с существующей практикой".
Ранее ФСБ РФ утверждало, что 16 апреля был задержан украинский консул Александр Сосонюк – якобы во время передачи ему закрытой информации об ФСБ и российских силовиках гражданином РФ.
- В феврале с ножом напали на охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Позже был арестовн подозреваемый в нападении гражданин РФ Назар Смоленский.
- В начале апреля неизвестные устроили провокацию у посольства Украины в Москве. Украинский МИД потребовал расследования.
- Сейчас в отношениях Украины и России – новый виток эскалации, который связан со стягиванием войск РФ к украинским границам и обострением на Донбассе. Детальнее об этом читайте в хронике от LIGA.net.
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