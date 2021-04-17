В РФ на несколько часов задержали сотрудника консульства Украины. МИД готовит ответ

В Санкт-Петербурге на несколько часов задержали сотрудника генерального консульства Украины. Министерство иностранных дел готовит ответ на действия россиян, сообщил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", – сказал Николенко.

Он добавил, что обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время Украина "определится с формой реагирования на провокацию в соответствии с существующей практикой".

Ранее ФСБ РФ утверждало, что 16 апреля был задержан украинский консул Александр Сосонюк – якобы во время передачи ему закрытой информации об ФСБ и российских силовиках гражданином РФ.

Марк Сировой , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.